В музее «Гараж» пропал рыжий кот по кличке Гараж

Музей современного искусства «Гараж» в Москве сообщил о пропаже символа музея - рыжего кота по кличке Гараж. Сотрудники заведения, расположенного в парке Горького, сообщили в Instagram, что животное не появлялось в офисе больше недели. Там отметили, что будут рады любой информации о коте. Они также отметили, что животное чипировано, на шее у него красный ошейник с телефоном.

Гараж живет в музее уже несколько лет. Сотрудники нашли его рядом с офисом и приютили.



