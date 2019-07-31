В музее «Гараж» пропал рыжий кот по кличке Гараж
31 июля22:14
Музей современного искусства «Гараж» в Москве сообщил о пропаже символа музея - рыжего кота по кличке Гараж. Сотрудники заведения, расположенного в парке Горького, сообщили в Instagram, что животное не появлялось в офисе больше недели. Там отметили, что будут рады любой информации о коте. Они также отметили, что животное чипировано, на шее у него красный ошейник с телефоном.
Гараж живет в музее уже несколько лет. Сотрудники нашли его рядом с офисом и приютили.
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ФОТО: garagemca.org
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