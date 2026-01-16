Мужчина станцевал в ластах в московском метро и получил четверо суток ареста

По данным ведомства, 33-летний приезжий станцевал на станциях Серпуховско-Тимирязевской линии метро, а также в вагоне движущегося поезда.

«Сотрудники полиции задержали его по месту временного проживания в квартире на Новгородской улице. Решением суда ему назначено наказание в виде 4 суток административного ареста», - говорится в сообщении.

По словам мужчины, он хотел повеселить друзей позитивным видеороликом.

Ранее мужчина, который в метро шлёпнул по ягодицам блогера Ксению Карпову, получил 15 суток ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

