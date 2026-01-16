Путину покажут систему управления дронами вне зоны работы наземных сетей связи

Система космической широкополосной связи, предназначенная для управления беспилотниками вне зон доступа наземных сетей, будет продемонстрирована президенту РФ Владимиру Путину. Как сообщает RT, об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Роскосмос: Два спутника для создания 3D-модели Земли выведены на орбиту

По его словам, также российскому лидеру покажут космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Зоркий», который позволяет вести картографирование.

Баканов добавил, что оба проекта реализуются за счёт частного бизнеса, благодаря чему снижается нагрузка на бюджет страны.

Ранее в «Роскосмосе» объявили о заключении с НПО Лавочкина госконтракта на работы по созданию отечественной лунной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:БеспилотникиТехнологииВладимир ПутинРоскосмос

