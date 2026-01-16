«Торговля была, но объемы были небольшие, о долях тут речь вообще не идет. Электроэнергия межстрановая в мире торгуется мало, исключение составляют объединения, например, ЕС. Российские поставки и одного процента не достигают от китайского потребления. Это нельзя сравнить с поставками нефти, газа, угля, очень небольшие объемы передачи здесь. Здесь играет роль локальный фактор, который связан с ситуацией в энергосистеме стран», - пояснил он.

По его словам, поставки не играют существенной роли для Китая и России, но это элемент бизнеса.

«Если смотреть период, когда мы с различными странами торговали, включая ЕС, динамика поставок то прерывалась, то шла, это гибкий момент. Это элемент бизнеса для сторон, но он не играет существенной роли. Перенаправлять поставки мы никуда не можем, потому что система электроэнергии у нас распределена по зонам, внутри этой зоны только можем передавать. Но у нас очень быстро растет расход энергопотребления на Дальнем Востоке, в Сибири. Поэтому эти объемы будут востребованы на внутреннем рынке», - заключил собеседник НСН.

Поставки электроэнергии из России в Китай могут возобновить, если поступит соответствующий запрос, пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ. При этом министерство подчеркнуло, что ключевой приоритет для России - опережающее обеспечение электроэнергией развивающейся экономики Дальнего Востока, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

