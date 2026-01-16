Самим нужно: В России оценили отказ Китая от электроэнергии
Российские поставки электроэнергии не достигают и одного процента от китайского потребления, заявил НСН Вячеслав Кулагин.
Электроэнергия, которая должна быть поставляться из России в Китай, пойдет на нужды Дальнего Востока, заявил НСН заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.
С 1 января Китай полностью остановил импорт электроэнергии из РФ, отказавшись даже от закупки минимальных контрактных объемов (около 12 МВт), пишет «Коммерсант». Основная причина заключается в том, что экспортная цена поставки с января превысила внутренние цены на электроэнергию в Китае, что сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина. Кулагин объяснил, с чем это связано.
«Торговля была, но объемы были небольшие, о долях тут речь вообще не идет. Электроэнергия межстрановая в мире торгуется мало, исключение составляют объединения, например, ЕС. Российские поставки и одного процента не достигают от китайского потребления. Это нельзя сравнить с поставками нефти, газа, угля, очень небольшие объемы передачи здесь. Здесь играет роль локальный фактор, который связан с ситуацией в энергосистеме стран», - пояснил он.
По его словам, поставки не играют существенной роли для Китая и России, но это элемент бизнеса.
«Если смотреть период, когда мы с различными странами торговали, включая ЕС, динамика поставок то прерывалась, то шла, это гибкий момент. Это элемент бизнеса для сторон, но он не играет существенной роли. Перенаправлять поставки мы никуда не можем, потому что система электроэнергии у нас распределена по зонам, внутри этой зоны только можем передавать. Но у нас очень быстро растет расход энергопотребления на Дальнем Востоке, в Сибири. Поэтому эти объемы будут востребованы на внутреннем рынке», - заключил собеседник НСН.
Поставки электроэнергии из России в Китай могут возобновить, если поступит соответствующий запрос, пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ. При этом министерство подчеркнуло, что ключевой приоритет для России - опережающее обеспечение электроэнергией развивающейся экономики Дальнего Востока, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская ПВО за шесть часов уничтожила 63 дрона ВСУ
- Россиянам объяснили, почему Telegram не должен блокироваться в РФ
- Самим нужно: В России оценили отказ Китая от электроэнергии
- Мужчина станцевал в ластах в московском метро и получил четверо суток ареста
- Воронежский «Принц» и Москва без фальши: Театры начали 2026 год с премьер и премий
- Уиткофф рассказал о требованиях США к Ирану
- Песков призвал однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
- Выплаты для федеральных льготников проиндексируют в России с 1 февраля
- Минюст признал иноагентами экономиста Миронова и проект «Люди Байкала»
- Неофициальный аттракцион: Чего ждать новому «Аватару» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru