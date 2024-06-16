В Мурманской области спасли запутавшегося в сетях краснокнижного кита
Спасателям удалось освободить горбатого кита по имени Станислав, который запутался в рыболовных сетях у берегов Териберки в Мурманской области, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», - рассказала руководитель ведомства.
Кит попал в сети в начале июня. К спасению млекопитающего подключились спасатели и волонтеры.
Ранее в калининградском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного гигантского муравьеда, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru