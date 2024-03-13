В крымский сафари-парк «Тайган» приедут зебры и бизоны
Несколько лошадей Пржевальского, зебр Чапмана и бизонов поселят в крымском сафари-парке львов «Тайган». Об этом рассказала представитель организации Татьяна Алексагина.
По ее словам, парнокопытные приедут в Крым из «Аскания-Нова» (особо охраняемая природная территория на юге Херсонской области). Из «Тайгана» отвезут туда новых животных и птиц, среди которых краснокнижные дрофы, венценосные журавли и грифы.
Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В нем свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru