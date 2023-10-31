В МТС выступили против безлимитной раздачи интернета
МТС выступил против безлимитной раздачи мобильного интернета, по данным оператора, отмена ограничений спровоцирует увеличение стоимости трафика для всех тарифов. Об этом сообщили в компании.
«Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов... Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов», — цитирует заявление РИА Новости.
Как отметили в МТС, при безлимитной раздаче трафика стоимость повысится, и абоненты со смартфонами фактически будут платить за тех, кто активно раздает интернет. Оператор напомнил, что мобильные тарифы рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных гаджетов, а для ноутбуков и персональных компьютеров предусмотрена другая линейка.
Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменят плату за раздачу трафика, напоминает «Свободная пресса». Изменения будут введены на всех тарифах, пишет RT.
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