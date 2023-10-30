СМИ: три мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика

В России операторы мобильной связи «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2» вернут гражданам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с мобильных устройств, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы.

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За сентябрь в антимонопольный орган поступило 186 жалоб клиентов сотовых компаний. «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2» сообщили о готовности исполнения предупреждений.

При этом в МТС заявили, что в действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика отсутствует ущемление интересов абонентов. Компанию могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 4 мая оператор связи МТС вводит платную опцию раздачи интернета с мобильных устройств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

