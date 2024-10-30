В «Можайском кондитерском доме» назвали фейком кадры с антисанитарией на предприятии

Кадры помещений «Можайского кондитерского дома» с антисанитарией, распространяемые в Сети, – фейк, сообщил гендиректор компании Сергей Сурмач в беседе с 360.ru.

Ранее в Telegram-канал Baza опубликовал фотографии предприятия, на которых запечатлены грязь, мусор и сгнившие фрукты для начинки продукции в помещении кондитерского производства.

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Сурмач отметил, что компания начала собственные проверки и в ближайшие дни предоставит «опровержение с фото и видеоотчетом». Он также назвал фотографии происками конкурентов.

По данным Baza, работники предприятия также жаловались, что их места похожи на заводские помещения: на полу в порванных пакетах валяются сахар и мука, везде грязь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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