В Мособлдуме объяснили опасность QR-кодов на транспорте

Введение QR-кодов в общественном транспорте Подмосковья может вызвать появление очередей, что только ухудшит ситуацию с распространением коронавируса. Такую точку зрения озвучил вице-спикер и член комитета Московской областной думы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.

При этом он выразил уверенность, что в регионе следует ужесточить уже действующие ограничительные меры, чтобы граждане «думали головой».

«Многие почему-то рассуждают, что если кто-то сделал прививку, то он уже не заболеет. Однако это не так, все нормальные люди понимают, что вакцинация не гарантирует, что ты не заболеешь – она защищает от серьезных последствий COVID-19. Поэтому, строгое соблюдение всех правил при сложившейся эпидемиологической ситуации необходимо: никаких спущенных масок с носа и на подбородке, иначе – штраф. Раз не понимают люди по-другому, значит нужно наказывать «рублём», – заявил областной парламентарий в эфире «Радио 1».

В связи с этим Жигарев подчеркнул, что почти 90% госпитализированных пациентов с коронавирусом не привиты. Вакцинированные пациенты в большинстве своём переносят болезнь в легкой форме.

