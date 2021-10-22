В Мособлдуме объяснили опасность QR-кодов на транспорте
Введение QR-кодов в общественном транспорте Подмосковья может вызвать появление очередей, что только ухудшит ситуацию с распространением коронавируса. Такую точку зрения озвучил вице-спикер и член комитета Московской областной думы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.
При этом он выразил уверенность, что в регионе следует ужесточить уже действующие ограничительные меры, чтобы граждане «думали головой».
«Многие почему-то рассуждают, что если кто-то сделал прививку, то он уже не заболеет. Однако это не так, все нормальные люди понимают, что вакцинация не гарантирует, что ты не заболеешь – она защищает от серьезных последствий COVID-19. Поэтому, строгое соблюдение всех правил при сложившейся эпидемиологической ситуации необходимо: никаких спущенных масок с носа и на подбородке, иначе – штраф. Раз не понимают люди по-другому, значит нужно наказывать «рублём», – заявил областной парламентарий в эфире «Радио 1».
В связи с этим Жигарев подчеркнул, что почти 90% госпитализированных пациентов с коронавирусом не привиты. Вакцинированные пациенты в большинстве своём переносят болезнь в легкой форме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- В Мособлдуме объяснили опасность QR-кодов на транспорте
- Генсек НАТО отверг право РФ оспорить вступление Украины в альянс
- Магазины IKEA в Москве и Подмосковье будут закрыты с 28 октября по 7 ноября
- Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмках фильма «Ржавчина»
- СМИ: в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон
- Ребёнок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска
- Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд по платным дорогам
- Роскомнадзор заблокировал официальный предвыборный сайт Путина
- В Косово двух российских дипломатов объявили персонами нон грата
- В Иваново прокомментировали инцидент с лежащими на земле пакетами с трупами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru