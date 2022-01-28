В Москву снова придёт оттепель
В Москве и области на следующей неделе температура превысит климатическую норму на 6-7 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
По утверждениям синоптиков, в последний день января ожидается оттепель.
При этом, как утверждают специалисты, снегопады в Москве и Подмосковье продолжатся. Кроме того, возможны метели и усиление ветра, а на дорогах столицы сохраняется гололедица.
Снегопад будет продолжаться четыре дня, предупредил и заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Из-за метели и гололедицы он порекомендовал автомобилистам по возможности отказаться от поездок по городу и пересесть на общественный транспорт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что в предстоящие выходные 29 и 30 января москвичей ожидает теплая погода и низкое давление.
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