В Москве автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Водителям столицы рекомендуют отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за ситуации на дорогах, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на столицу обрушился сильный снегопад, наблюдается гололедица, из-за этого прогнозируются трудности на дорогах в центральной части города, а также на эстакадах и мостах.