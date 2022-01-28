В Москве автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Водителям столицы рекомендуют отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за ситуации на дорогах, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на столицу обрушился сильный снегопад, наблюдается гололедица, из-за этого прогнозируются трудности на дорогах в центральной части города, а также на эстакадах и мостах.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в предстоящие выходные 29 и 30 января москвичей ожидает теплая погода и низкое давление, а в понедельник столбики термометров могут повыситься до нулевой отметки, за выходные снежный покров увеличится на 3-5 сантиметров.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДорогиПогода В МосквеСнегопад
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