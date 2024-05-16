В Москву привезут экстремально дорогой Lamborghini Revuelto
Столичный автомобильный дилер предлагает купить гибридное купе Lamborghini Revuelto 2024 года за 140 миллионов рублей.
По словам продавца, эксклюзивный суперкар привезут в Москву через две недели. При этом покупатель не сможет выбрать список опций флагманской модели.
Lamborghini Revuelto был представлен в марте 2023 года в качестве преемника Aventador. Новый суперкар сохранил фирменный 6,5-литровый V12, который дополнили сразу три электромотора. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 350 километров в час.
Ранее Lamborghini совместно с японской компанией Technics разработали виниловый проигрыватель SL-1200M7B, а также записали на пластинку звучание нескольких моделей спортивных автомобилей с легендарным двигателем V12, отмечает RT.
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