В Москву привезут экстремально дорогой Lamborghini Revuelto

По словам продавца, эксклюзивный суперкар привезут в Москву через две недели. При этом покупатель не сможет выбрать список опций флагманской модели.



Lamborghini Revuelto был представлен в марте 2023 года в качестве преемника Aventador. Новый суперкар сохранил фирменный 6,5-литровый V12, который дополнили сразу три электромотора. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 350 километров в час.

Ранее Lamborghini совместно с японской компанией Technics разработали виниловый проигрыватель SL-1200M7B, а также записали на пластинку звучание нескольких моделей спортивных автомобилей с легендарным двигателем V12, отмечает RT.

