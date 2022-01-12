Lamborghini заявила о рекордных продажах в России за 2021 год
Продажи автомобилей Lamborghini в России рекордно выросли на 48% за 2021 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
Всего за 2021 год было продано 8 405 машин марки Lamborghini, что на 13% больше по сравнению с показателем 2020 года. Этот показатель стал самым большим за историю компании. Первое место по количеству продаж удержали США, где было продано 2472 автомобилей, в тройку лидеров также вошли Китай (935 машин) и Германия (706).
Самой продаваемой моделью стал кроссовер Urus. За 2021 год компания продала 5021 единиц этой модели.
В 2023 году компания пообещала выпустить гибридную линейку своих автомобилей.
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