В Москве «желтый» уровень опасности вводится с понедельника
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области. Причина – порывистый ветер, сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — уточняют метеорологи.
Отмечается, что «желтый» режим вводится 18 мая с 9:00 до 21:00 19 мая.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН призвал не ждать тепла до лета.
«Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра, до +10⁰С. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое», - объяснил синоптик.
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