В Москве желтый уровень опасности из-за гололеда и снега

Желтый уровень опасности введен в Москве до 16 часов понедельника, а в Подмосковье – до полуночи вторника, сообщает Гидромецентр России. Причина – снегопад и гололедица.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – сказано в официальном сообщении.

В воскресенье также стало известно, что погодный рекорд тепла, который был установлен в Москве 133 года назад, может быть побит после выходных.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал об изменении погоды на выходных и в начале недели.

