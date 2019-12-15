В Москве желтый уровень опасности из-за гололеда и снега
Желтый уровень опасности введен в Москве до 16 часов понедельника, а в Подмосковье – до полуночи вторника, сообщает Гидромецентр России. Причина – снегопад и гололедица.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – сказано в официальном сообщении.
В воскресенье также стало известно, что погодный рекорд тепла, который был установлен в Москве 133 года назад, может быть побит после выходных.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал об изменении погоды на выходных и в начале недели.
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