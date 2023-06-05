В Москве завершился цикл лекций известных психологов для выпускников школ перед ЕГЭ

В Москве завершился цикл открытых лекций психологов и ученых для выпускников и старшеклассников, организованный совместно с московским отделением Российского общества «Знание». Об этом сообщила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что лекции проходили на крупных площадках города с онлайн-трансляцией в прямом эфире. По словам Раковой, на лекции также были приглашены популярные блогеры, артисты и шоумены. Заммэра подчеркнула, что участниками лекций стали более четырех тысяч человек, а онлайн-трансляции посмотрели свыше четырехсот тысяч человек.

Таким образом, программу психологической поддержки школьников организовали в Москве в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовке к Единому государственному экзамену в школах. Одни из лучших педагогов города и выпускников прошлых лет записали для учеников свыше 500 видеороликов с разборами заданий и советами.

