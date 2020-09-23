В Москве завершилось прощание с ведущим «Русского лото»
Прощание с актером, режиссером и ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым завершилось в Москве. Церемония прошла на Большой сцене театрального института имени Щукина – там он заведовал кафедрой режиссуры. Попрощаться с Борисовым пришли его коллеги, ученики и друзья, отмечает РИА Новости.
О смерти Михаила Борисова стало известно 20 сентября. Он ушёл из жизни в возрасте 71 года. Актера и режиссера похоронят на Востряковском кладбище.
Напомним, Борисов много работал в театре, кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры. С 1994 года Борисов был ведущим и художественным руководителем еженедельной телепередачи «Русское лото».
Ранее сообщалось, что 19 сентября Борисов был госпитализирован прямо со съёмочной площадки. СМИ писали, что ведущий был подключен к ИВЛ, актера ввели в искусственную кому.
Между тем, накануне стало известно о смерти матери американского актера Сильвестра Сталлоне, Жаклин Сталлоне. Ей было 98 лет. Портал TMZ отмечает, что Джеки Сталлоне была известным астрологом, танцовщицей, а также промоутером женского рестлинга. У Жаклин было трое детей, все они стали известными: Сильвестр Сталлоне, музыкант и певец Фрэнк Сталлоне, а также актриса Тони Д’Альто. В 1998 году Жаклин Сталлоне вышла замуж в третий раз.
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