В Москве завершилось прощание с ведущим «Русского лото»

Прощание с актером, режиссером и ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым завершилось в Москве. Церемония прошла на Большой сцене театрального института имени Щукина – там он заведовал кафедрой режиссуры. Попрощаться с Борисовым пришли его коллеги, ученики и друзья, отмечает РИА Новости.

О смерти Михаила Борисова стало известно 20 сентября. Он ушёл из жизни в возрасте 71 года. Актера и режиссера похоронят на Востряковском кладбище.

Напомним, Борисов много работал в театре, кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры. С 1994 года Борисов был ведущим и художественным руководителем еженедельной телепередачи «Русское лото».

Ранее сообщалось, что 19 сентября Борисов был госпитализирован прямо со съёмочной площадки. СМИ писали, что ведущий был подключен к ИВЛ, актера ввели в искусственную кому.