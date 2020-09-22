Скончался оператор Скорсезе и Копполы Майкл Чэпмен

Американский кинооператор Майкл Чэпмен, работавший с Мартином Скорсезе и Стивеном Спилбергом, умер в возрасте 84 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Эми Холден Джонс.

Майкл Чэпмен скончался 20 сентября, причина его смерти пока не сообщается.

Напомним, Чэпмен был дважды номинирован на премию «Оскар» за операторскую работу. Речь идёт о картинах «Бешеный бык» Мартина Скорсезе и «Беглец» Эндрю Дэвиса. Также он был оператором в фильмах Скорсезе «Таксист» и «Последний вальс», картинах «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы и «Челюсти» Стивена Спилберга, сообщает Газета.ру.