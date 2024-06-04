В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым
Прощание с ученым, исследователем Арктики и Антарктики, депутатом Госдумы, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым завершилось в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Чилингаров ушел из жизни 1 июня в возрасте 84 лет, напоминает «Свободная пресса».
Церемония прощания прошла в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, ее посетили в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, хоккеист Александр Овечкин.
Артура Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru