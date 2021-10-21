В Москве завершили расследование дела о хищении 120 столичных зданий

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве, в том числе 27 особняков историко-культурного наследия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следствие обвинило в особо крупном мошенничестве экс-помощника главы столичного Росимущества Сергея Алексеева, бывшего председателя правления банка «Московский капитал» Виктора Крестина, бизнесмена Кирилла Посашкова, безработного Сергея Широкова.

По данным СК, ущерб государству от действий обвиняемых превысил 2 млрд руб, общая стоимость 120 объектов недвижимости составляет более 10 млрд руб.

Материалы дела переданы фигурантам для ознакомления, далее их направят в Генпрокуратуру для утверждения.

Дело о попытке хищения недвижимости было возбуждено в 2012 году после проверки обстоятельств банкротства банка «Московский капитал». По данным следствия, объекты столичной недвижимости неправомерно обременяли через кредитование «Московским капиталом» различных обществ с ограниченной ответственностью под фиктивные поручительства ФГУПов, за которыми здания были закреплены на праве хозяйственного ведения.

