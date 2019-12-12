В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Лужковым
12 декабря 201914:05
Церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым завершилась в Храме Христа Спасителя.
Ранее НСН сообщала, что отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также церемонию посетил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства сидел рядом с вдовой Еленой Батуриной, сообщает Ura.ru
Напомним, Юрий Лужков умер 10 декабря в клинике Мюнхена в возрасте 83 лет. Бывший мэр будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
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ФОТО: Максим Блинов//РИА Новости