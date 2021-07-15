В Москве завели уголовное дело из-за фальшивых сертификатов о вакцинации
В Москве зафиксирована попытка внести на портал госуслуг данные фальшивых сертификатов о вакцинации с целью получения QR-кодов. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
На данный момент известно, что неустановленное лицо приобрело фальшивые сертификаты о вакцинации с 25 июня по 7 июля с целью получения QR – кодов для посещения мест общего пользования. Возбуждено уголовное дело.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения для непривитых могут стать «безальтернативными». Так он отреагировал на решение властей Франции усилить меры для невакцинированных, в частности запретить им вход в бары, больницы и поезда. В случае ужесточения существующих ограничений в России можно ожидать массовые иски, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru