В Москве завели уголовное дело из-за фальшивых сертификатов о вакцинации

В Москве зафиксирована попытка внести на портал госуслуг данные фальшивых сертификатов о вакцинации с целью получения QR-кодов. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

На данный момент известно, что неустановленное лицо приобрело фальшивые сертификаты о вакцинации с 25 июня по 7 июля с целью получения QR – кодов для посещения мест общего пользования. Возбуждено уголовное дело.