В Москве завели уголовное дело из-за фальшивых сертификатов о вакцинации

В Москве зафиксирована попытка внести на портал госуслуг данные фальшивых сертификатов о вакцинации с целью получения QR-кодов. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

На данный момент известно, что неустановленное лицо приобрело фальшивые сертификаты о вакцинации с 25 июня по 7 июля с целью получения QR – кодов для посещения мест общего пользования. Возбуждено уголовное дело.

Дешево и сердито. Новые ограничения для непривитых доведут россиян до суда

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения для непривитых могут стать «безальтернативными». Так он отреагировал на решение властей Франции усилить меры для невакцинированных, в частности запретить им вход в бары, больницы и поезда. В случае ужесточения существующих ограничений в России можно ожидать массовые иски, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры