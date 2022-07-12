В Москве зарегистрировали дело против «Яндекс.Еды» из-за нарушения закона о персональных данных
Суд в Москве зарегистрировал протокол в отношении компании «Яндекс.Еда» по статье о нарушении закона о персональных данных. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Отмечается, что материал был зарегистрирован мировым судьей судебного участка №101 района Замоскворечье. Судебное заседание назначили на 2 августа.
Ранее «Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей после утечки телефонов клиентов и информации о заказах. Компания объяснила инцидент недобросовестными действиями одного из сотрудников.
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