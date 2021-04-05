Обучение в бизнес-акселераторе для молодежи стартовало в Москве

Обучение в бизнес-акселераторе для молодежи и школьников старших классов стартовало в Москве. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

По его словам, столица расширяет возможности для обучения по бизнес-направлениям. Акселератор для молодых предпринимателей запущен на базе приемной столичного бизнес-обмудсмена.

«Просветительский проект «Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве» направлен на развитие бизнес-инициативы с самого раннего возраста», - сказал Головченко в беседе с АГН «Москва», отметив, что на данный момент завершился первый этап предпринимательских уроков в школах и колледжах. Со стороны школьников и студентов к нему был проявлен большой интерес.

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По словам парламентария, бизнес-акселератор MOS.МШУ позволит им получить необходимые для старта собственного бизнеса знания в интенсивном режиме. Программа акселератора рассчитана на восемь дней, в нее входят лекции экспертов, проектные и форсайт-сессии, работа в медиа-мастерской и встречи со столичными бизнесменами. Участники проекта будут на реальных кейсах, идеях формировать бизнес-планы, учиться тестировать гипотезы, а также выстраивать коммуникации. Занятия проходят по субботам.

«Сейчас со школьной скамьи ребята мечтают о стартапе, который «взлетит», и это хорошая, правильная мотивация», - отметил Головченко, добавив, что после встречи с первым составом участников акселератора у него остались «самые позитивные впечатления» как отлюдей, которые уже сейчас думают о своем будущем.

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ФОТО: pixabay.com
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