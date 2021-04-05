Обучение в бизнес-акселераторе для молодежи стартовало в Москве

Обучение в бизнес-акселераторе для молодежи и школьников старших классов стартовало в Москве. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

По его словам, столица расширяет возможности для обучения по бизнес-направлениям. Акселератор для молодых предпринимателей запущен на базе приемной столичного бизнес-обмудсмена.

«Просветительский проект «Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве» направлен на развитие бизнес-инициативы с самого раннего возраста», - сказал Головченко в беседе с АГН «Москва», отметив, что на данный момент завершился первый этап предпринимательских уроков в школах и колледжах. Со стороны школьников и студентов к нему был проявлен большой интерес.