СМИ: Депутат Диденко предложил ввести в России ГОСТ на суши и роллы

Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил главе Росстандарта Антону Шалаеву ввести в России государственный стандарт (ГОСТ) на роллы и суши, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В Курске число отравившихся продукцией сети суши-баров выросло до 13 человек

По мнению депутата, подобная еда пользуется спросом у россиян, однако с ростом заведений, которые специализируются на японской кухне, возросло и число обращений граждан о нарушении качества и безопасности продукции. Среди прочего участились и случаи массовых отравлений.

Как напомнил Диденко, сегодня приготовление блюд японской кухни регулируются нормами и требованиями для общепита, в том числе ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования». Однако единая норма для суши и роллов позволила бы повысить ее качество и безопасность.

В декабре 2024 года в управлении Роспотребнадзора Москвы сообщали, что два кафе «Моремания» опечатаны из-за выявленных там грубых нарушений требований санитарного законодательства. Сотрудники ведомства провели внеплановые выездные проверки по запросу одного из депутатов Госдумы после сообщений СМИ о нарушениях в заведениях сети. По итогу проверки с реализации сняли 73 килограмма кулинарной продукции, при этом ресторанам грозит закрытие на срок до 90 суток, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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