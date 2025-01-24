СМИ: Депутат Диденко предложил ввести в России ГОСТ на суши и роллы
Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил главе Росстандарта Антону Шалаеву ввести в России государственный стандарт (ГОСТ) на роллы и суши, пишут «Известия» со ссылкой на документ.
По мнению депутата, подобная еда пользуется спросом у россиян, однако с ростом заведений, которые специализируются на японской кухне, возросло и число обращений граждан о нарушении качества и безопасности продукции. Среди прочего участились и случаи массовых отравлений.
Как напомнил Диденко, сегодня приготовление блюд японской кухни регулируются нормами и требованиями для общепита, в том числе ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования». Однако единая норма для суши и роллов позволила бы повысить ее качество и безопасность.
В декабре 2024 года в управлении Роспотребнадзора Москвы сообщали, что два кафе «Моремания» опечатаны из-за выявленных там грубых нарушений требований санитарного законодательства. Сотрудники ведомства провели внеплановые выездные проверки по запросу одного из депутатов Госдумы после сообщений СМИ о нарушениях в заведениях сети. По итогу проверки с реализации сняли 73 килограмма кулинарной продукции, при этом ресторанам грозит закрытие на срок до 90 суток, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru