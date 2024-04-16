В Москве закрыли Красную площадь
16 апреля 202417:30
Красную площадь временно закрыли для посетителей. Как пишет ТАСС, об этом заявил начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Денис Симонов.
По его словам, главную площадь страны закрыли для посетителей «в связи с подготовкой к параду 9 мая».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек.
В Кремле указали, что генеральная репетиция парада на Красной площади состоится 5 мая, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru