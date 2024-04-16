В Москве закрыли Красную площадь

Красную площадь временно закрыли для посетителей. Как пишет ТАСС, об этом заявил начальник отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Денис Симонов.

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По его словам, главную площадь страны закрыли для посетителей «в связи с подготовкой к параду 9 мая».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек.

В Кремле указали, что генеральная репетиция парада на Красной площади состоится 5 мая, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Парад ПобедыМоскваКрасная Площадь

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