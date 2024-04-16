В Москве закрыли Красную площадь

По его словам, главную площадь страны закрыли для посетителей «в связи с подготовкой к параду 9 мая».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек.

В Кремле указали, что генеральная репетиция парада на Красной площади состоится 5 мая, сообщает RT.

