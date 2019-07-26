В Москве закроют для транспорта Тушинский тоннель
26 июля22:03
В ночь с 26 на 27 июля движение транспорта в Тушинском тоннеле будет ограничено из-за ремонтных работ, сообщает Агентство «Москва».
Уточняется, что ограничения будет действовать с 1:30 до 5:00 в сторону области.
Водителям рекомендовали планировать ночные поездки в этом районе.
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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ограничение Движения
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