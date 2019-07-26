В Москве закроют для транспорта Тушинский тоннель

В ночь с 26 на 27 июля движение транспорта в Тушинском тоннеле будет ограничено из-за ремонтных работ, сообщает Агентство «Москва».

Уточняется, что ограничения будет действовать с 1:30 до 5:00 в сторону области.

Водителям рекомендовали планировать ночные поездки в этом районе.

