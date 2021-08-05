В Москве зафиксировали рекордный рост рождаемости в 148%

В мае 2021 года в Москве родилось почти в полтора раза больше детей, чем в том же месяце 2020 года, сообщило РБК.

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Суммарно с января по май 2021 года появилось на свет на 15% больше детей, чем в 2020. При этом самый значительный прирост дали май и январь — 48% и 14,5% соответственно.

Заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина рассказала, что возможной причиной роста рождаемости стало желание молодых семей из ближайших регионов ездить на роды в столицу. В 2020 году у них такой возможности не было.

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ФОТО: pixabay.com
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