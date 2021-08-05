В Москве зафиксировали рекордный рост рождаемости в 148%
В мае 2021 года в Москве родилось почти в полтора раза больше детей, чем в том же месяце 2020 года, сообщило РБК.
Суммарно с января по май 2021 года появилось на свет на 15% больше детей, чем в 2020. При этом самый значительный прирост дали май и январь — 48% и 14,5% соответственно.
Заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина рассказала, что возможной причиной роста рождаемости стало желание молодых семей из ближайших регионов ездить на роды в столицу. В 2020 году у них такой возможности не было.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке в России
- В Москве зафиксировали рекордный рост рождаемости в 148%
- Российские волейболисты вышли в финал Олимпиады в Токио
- «Открытые медиа» объявили о закрытии проекта
- В Госдуме предложили ввести продовольственные сертификаты для малоимущих
- В ФНПР назвали главное условие введения 4-дневной рабочей недели
- Опрос: каждый третий россиянин работает в полутьме
- Рубль незначительно укрепился к доллару и евро 5 августа
- Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 200 миллионов
- В Москве задержан мужчина, выбросивший из окна своего сына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru