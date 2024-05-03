СМИ: В Москве задержаны лидеры китайской секты «Фалуньгун»

В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (еще известная как «Фалунь Дафа», признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Проводятся обыски в пяти квартирах лидеров и адептов организации, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что в одной из квартир задержана руководитель секты — Наталья Миненкова. Женщина задержана по подозрению, в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ. Остальные задержанные проходят по делу как свидетели, говорится в материале.