СМИ: В Москве задержаны лидеры китайской секты «Фалуньгун»


В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (еще известная как «Фалунь Дафа», признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Проводятся обыски в пяти квартирах лидеров и адептов организации, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что в одной из квартир задержана руководитель секты — Наталья Миненкова. Женщина задержана по подозрению, в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ. Остальные задержанные проходят по делу как свидетели, говорится в материале.

Росфинмониторинг включил РДК в список террористов и экстремистов

Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года была задержана жительница Пятигорска. Она занималась вовлечением новых людей в китайскую секту, а также готовила собрания и распространяла листовки и материалы о запрещенной организации.

Секта «Фалуньгун» была основана в Китае отставным военным Ли Хунчжи в 1992 году. Это оккультная секта тоталитарного характера, которая образовалась на базе увлечения физкультурой цигун. Ли Хунчжи превратил эти спортивные занятия в опасные практики и ритуалы, которые создавали угрозу жизни и здоровью членов организации и их близких, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КитайСекта

Горячие новости

Все новости

партнеры