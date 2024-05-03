СМИ: В Москве задержаны лидеры китайской секты «Фалуньгун»
В Москве задержали лидеров китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (еще известная как «Фалунь Дафа», признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Проводятся обыски в пяти квартирах лидеров и адептов организации, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что в одной из квартир задержана руководитель секты — Наталья Миненкова. Женщина задержана по подозрению, в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ. Остальные задержанные проходят по делу как свидетели, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в апреле 2024 года была задержана жительница Пятигорска. Она занималась вовлечением новых людей в китайскую секту, а также готовила собрания и распространяла листовки и материалы о запрещенной организации.
Секта «Фалуньгун» была основана в Китае отставным военным Ли Хунчжи в 1992 году. Это оккультная секта тоталитарного характера, которая образовалась на базе увлечения физкультурой цигун. Ли Хунчжи превратил эти спортивные занятия в опасные практики и ритуалы, которые создавали угрозу жизни и здоровью членов организации и их близких, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство
- Внук Зюганова опроверг информацию о своей госпитализации в Москве
- Шойгу: Военные парады в День Победы пройдут в 25 городах
- Союз пенсионеров: К 2027 году средняя пенсия достигнет 25 тысяч рублей
- Шойгу: Общие потери ВСУ за 2024 год превысили 111 тысяч человек
- Уголовное дело возбуждено после гибели животных в зоопарке «Планета обезьян»
- СМИ: В Москве задержаны лидеры китайской секты «Фалуньгун»
- В Кремле назвали прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по России
- Швеция не поддержала идею о международном расследовании ЧП на «Северных потоках»
- Медведев объяснил тройную пользу мирной конференции по Украине в Швейцарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru