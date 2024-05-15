В Москве задержаны два хирурга из клиники Хайдарова
В Москве задержаны два хирурга из клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу столичного СК.
Это 45-летний заведующий хирургическим отделением и 28-летний врач хирург клиники. С ними проводятся необходимые следственные действия, а по месту их проживания ведутся обыски.
Деятельность клиники IQ Plastique приостановлена на 90 суток. Росздравнадзор обнаружил грубые нарушения законодательства во время проверки.
Ранее СК опечатал операционные помещения в клинике Хайдарова. Разбирательство было начато после смерти 36-летнего мужчины, впавшего в кому и умершего через некоторое время после операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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