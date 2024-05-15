В Москве задержаны два хирурга из клиники Хайдарова

В Москве задержаны два хирурга из клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу столичного СК.

Хирург Хайдаров заявил, что его клиника продолжает работать

Это 45-летний заведующий хирургическим отделением и 28-летний врач хирург клиники. С ними проводятся необходимые следственные действия, а по месту их проживания ведутся обыски.

Деятельность клиники IQ Plastique приостановлена на 90 суток. Росздравнадзор обнаружил грубые нарушения законодательства во время проверки.

Ранее СК опечатал операционные помещения в клинике Хайдарова. Разбирательство было начато после смерти 36-летнего мужчины, впавшего в кому и умершего через некоторое время после операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеМедицина

Горячие новости

Все новости

партнеры