В Москве задержаны два хирурга из клиники Хайдарова

Это 45-летний заведующий хирургическим отделением и 28-летний врач хирург клиники. С ними проводятся необходимые следственные действия, а по месту их проживания ведутся обыски.

Деятельность клиники IQ Plastique приостановлена на 90 суток. Росздравнадзор обнаружил грубые нарушения законодательства во время проверки.

Ранее СК опечатал операционные помещения в клинике Хайдарова. Разбирательство было начато после смерти 36-летнего мужчины, впавшего в кому и умершего через некоторое время после операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

