В Москве задержано около десяти мигрантов после флешмоба на машинах
Более десятка иностранных рабочих были доставлены в полицию после флешмоба на машинах на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Накануне на парковке у торгово-развлекательного комплекса "Европолис" в Ростокино собрались порядка 30 машин, в основном такси, которые устроили там флешмоб. Они катались по улицам, выкрикивали речевки и снимали видео», - заявил источник агентства.
Кроме того, организатор флешмоба, видеоблогер Эмил Бекиев, также был на месте проведения акции. По данными полиции, у участников акции были национальные флаги, а также флаги националистической партии «Бутун Кыргызстан».
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