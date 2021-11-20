В Москве задержано около десяти мигрантов после флешмоба на машинах

«Накануне на парковке у торгово-развлекательного комплекса "Европолис" в Ростокино собрались порядка 30 машин, в основном такси, которые устроили там флешмоб. Они катались по улицам, выкрикивали речевки и снимали видео», - заявил источник агентства.

Кроме того, организатор флешмоба, видеоблогер Эмил Бекиев, также был на месте проведения акции. По данными полиции, у участников акции были национальные флаги, а также флаги националистической партии «Бутун Кыргызстан».

