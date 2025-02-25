В Москве задержана журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш

В Москве задержана журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш, сообщил в соцсетях ее сын Юрий. Об этом также сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Причины задержания пока не раскрыты.

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Юрий Барабаш предположил, что арест может быть связан с профессиональной деятельностью его матери, которая сотрудничает с изданием Republic (издание признано иноагентом в 2021 году, после этого оно не стало продлевать свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре), а также с ее активной гражданской позицией.

По его словам, Екатерина Барабаш в настоящее время находится в Дорогомиловском межрайонном следственном отделе Следственного комитета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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