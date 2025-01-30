СМИ: В Москве задержали бывших заместителей Чубайса
30 января 202518:41
Бывшие заместители экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса были задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что задержание было проведено в рамках расследования дела о превышении полномочий.
«Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий», - заключил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса необходимо экстрадировать в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru