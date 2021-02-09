В Москве задержан участник несогласованной акции за избиение полицейского

Участник несогласованной акции в центре Москвы 23 января задержан за избиение полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой.

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По ее словам, 29-летний мужчина задержан, сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, участник акции возле Страстного бульвара несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
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