В Москве задержан участник несогласованной акции за избиение полицейского
9 февраля 202115:55
Участник несогласованной акции в центре Москвы 23 января задержан за избиение полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой.
По ее словам, 29-летний мужчина задержан, сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, участник акции возле Страстного бульвара несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции.
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9 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru