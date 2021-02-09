В Москве задержан участник несогласованной акции за избиение полицейского

По ее словам, 29-летний мужчина задержан, сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, участник акции возле Страстного бульвара несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции.

