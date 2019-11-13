В Москве задержан третий подозреваемый в угрозах судье Мосгорсуда
Сотрудники правоохранительных органов задержали в российской столицетретьего подозреваемого по делу об угрозах убийством судье Мосгорсуда. Как сообщает Следственный комитет, показания на Евгения Ерзунова дал другой обвиняемый - Сергей Половец.
Как уточняет RT, задержание проведено в аэропорту Внуково, откуда Ерзунов собирался вылететь за рубеж. Ранее по этому делу были задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.
В телеграм-каналах пишут, что Вересов оставил негативный комментарий под фотографией судьи Алексея Криворучко.
Тот приговорил к 3,5 годам заключения фигуранта «московского дела» актёра Павла Устинова.
Позднее Мосгорсуд заменил наказание на условный срок. В адрес Криворучко после этого посыпались угрозы.
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