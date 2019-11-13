В Москве задержан третий подозреваемый в угрозах судье Мосгорсуда

Сотрудники правоохранительных органов задержали в российской столицетретьего подозреваемого по делу об угрозах убийством судье Мосгорсуда. Как сообщает Следственный комитет, показания на Евгения Ерзунова дал другой обвиняемый - Сергей Половец.

Как уточняет RT, задержание проведено в аэропорту Внуково, откуда Ерзунов собирался вылететь за рубеж. Ранее по этому делу были задержаны Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.