В Нижнем Новгороде глава района задержан за взятку
27 января 202022:55
Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров задержан за получение взятки. Об этом сообщает СК по региону.
Также в СК сообщили о задержании заместителя Шарова Эдуардаа Цветкова, который подозревается в соучастии в преступлении.
По версии следствия, Шаров и Цветков получили взятку в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия в пользу горожанина.
Заведено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).
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