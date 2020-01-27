В Нижнем Новгороде глава района задержан за взятку

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров задержан за получение взятки. Об этом сообщает СК по региону.

Также в СК сообщили о задержании заместителя Шарова Эдуардаа Цветкова, который подозревается в соучастии в преступлении.

По версии следствия, Шаров и Цветков получили взятку в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия в пользу горожанина.

Заведено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

