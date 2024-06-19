В Москве задержан повар по уголовному делу о массовом отравлении людей

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Москве четвертого фигуранта уголовного дела о массовом заражении людей ботулизмом, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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Им оказался повар компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов.

В СК РФ отметили, что именно в его обязанности входило приготовление фасоли, которая стала источником массового заражения. Норматову уже предъявлены обвинения, а также проводится с ним ряд следственных действий.

Ранее в России число пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось до 149, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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