В Москве задержан повар по уголовному делу о массовом отравлении людей

Им оказался повар компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов.

В СК РФ отметили, что именно в его обязанности входило приготовление фасоли, которая стала источником массового заражения. Норматову уже предъявлены обвинения, а также проводится с ним ряд следственных действий.

Ранее в России число пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось до 149, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

