В Москве задержан подозреваемый по делу о пожаре в девятиэтажном доме

Полиция задержала подозреваемого по делу о пожаре, произошедшем в девятиэтажном здании на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости. Мотив поджога в настоящее время устанавливается.

По информации МЧС, возгорание возникло на первом этаже здания на проспекте Вернадского. Пострадали личные вещи жителей дома и мебель.