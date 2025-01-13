В Москве задержан подозреваемый по делу о пожаре в девятиэтажном доме

Полиция задержала подозреваемого по делу о пожаре, произошедшем в девятиэтажном здании на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости. Мотив поджога в настоящее время устанавливается.

По информации МЧС, возгорание возникло на первом этаже здания на проспекте Вернадского. Пострадали личные вещи жителей дома и мебель.

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В ходе спасательной операции с верхних этажей были эвакуированы три человека, среди которых оказался ребенок.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Для его ликвидации привлекли 29 пожарных и 8 единиц техники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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