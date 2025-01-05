Арестованы поджигавшие в Подмосковье электрички безработные
В Москве Останкинский районный суд решил взять под стражу двух обвиняемых в совершении теракта, которым 22 и 23 года, сообщает РБК.
Их задержали вечером 1 января. Молодые люди будут находиться в СИЗО до 28 февраля. Они обвиняются в поджогах двух электричек 30 декабря 2024 года на станциях Лобня и Дмитров.
Безработные заявили, что на преступление решились, пытаясь заработать. За поджог электрички и видеоотчет неизвестный, с которым они связались через Telegram, предложил им 100 тысяч рублей. Деньги им никто не заплатил. Поймали злоумышленников с помощью камер видеонаблюдения.
Ранее МВД возбудило дело против пенсионерки за поджог пиротехники в ТЦ в Серпухово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru