Арестованы поджигавшие в Подмосковье электрички безработные

Их задержали вечером 1 января. Молодые люди будут находиться в СИЗО до 28 февраля. Они обвиняются в поджогах двух электричек 30 декабря 2024 года на станциях Лобня и Дмитров.

Безработные заявили, что на преступление решились, пытаясь заработать. За поджог электрички и видеоотчет неизвестный, с которым они связались через Telegram, предложил им 100 тысяч рублей. Деньги им никто не заплатил. Поймали злоумышленников с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее МВД возбудило дело против пенсионерки за поджог пиротехники в ТЦ в Серпухово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

