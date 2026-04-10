В Москве школьник выстрелил из пневматического пистолета в поезд метро
Подростка задержали за стрельбу из пневматического пистолета по поезду метро в Москве. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале на платформе Мах.
Полиция получила сообщения из депо об обнаружении разбитых окон двух вагонов. Вероятно, это произошло на открытом участке между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метрополитена. Неподалеку от места инцидента полицейские задержали ученика седьмого класса общеобразовательной школы.
«Подросток сознался, что в компании своих сверстников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону электропоезда, в результате чего в вагонах были повреждены стекла», — указала Волк.
Школьника доставили в полицию, в присутствии законного представителя с ним провели профилактическую беседу. По данным правоохранителей, подросток ранее попадал в поле зрения полиции из-за того, что катался снаружи автобуса, держась за кузов. В отношении отца мальчика составили два административных протокола о неисполнении родительских обязанностей, подросток поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
Ранее в поселке Зайково Свердловской области 13-летний школьник выстрелил в одноклассницу из пневматики, девочка получила ссадину, пишет Ura.ru.
