В Москве задержан бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский

Бывший чиновник задержан в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Ему выдвинули обвинения.

Нидзельскому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Задержанный занимал должность в Министерстве энергетики с 1994 по 2004 год.

Басманный суд 8 ноября арестовал замминистра внутренних дел Дагестана, начальника следственного управления Руфата Исмаилова. Чиновника обвинили в получении двух крупных взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия, передает «Радиоточка НСН».

