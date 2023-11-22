В Москве задержан бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский

В Москве сотрудники полиции задержали экс-заместителя министра энергетики России Петра Нидзельского, передает ТАСС.

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Бывший чиновник задержан в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Ему выдвинули обвинения.

Нидзельскому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Задержанный занимал должность в Министерстве энергетики с 1994 по 2004 год.

Басманный суд 8 ноября арестовал замминистра внутренних дел Дагестана, начальника следственного управления Руфата Исмаилова. Чиновника обвинили в получении двух крупных взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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