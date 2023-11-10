Суд арестовал бывшего главу Хорошевского отдела СК Москвы

Экс-главу отдела отправили под стражу по делу о взятке. Такая же мера пресечению избрана его бывшему заместителю Сергею Ромодановскому и экс-следователю Андрею Жирютину.

Все трое заключены под стражу до 10 января 2024 года.

Ранее в Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД «Новогиреево» Владимира Пюрвеева. Его заподозрили в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Радиоточка НСН».

