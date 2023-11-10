Суд арестовал бывшего главу Хорошевского отдела СК Москвы
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Хорошевского отдела столичного управления Следственного комитета Рустама Юсупова, пишет ТАСС.
Экс-главу отдела отправили под стражу по делу о взятке. Такая же мера пресечению избрана его бывшему заместителю Сергею Ромодановскому и экс-следователю Андрею Жирютину.
Все трое заключены под стражу до 10 января 2024 года.
Ранее в Москве задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД «Новогиреево» Владимира Пюрвеева. Его заподозрили в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал бывшего главу Хорошевского отдела СК Москвы
- СМИ: два человека пострадали в давке при продаже билетов на «Щелкунчик»
- В Казани аферист заставил пенсионерок продать единственное жилье
- Дефицит внешней торговли Украины за год увеличился в три раза
- СМИ: Райан Гослинг номинирован на «Грэмми»
- СМИ: в Свердловской области нашли тело военного комиссара
- Продюсер назвал слухами сообщения о гонораре Пугачевой в 500 тысяч евро
- Минюст обновил перечень иностранных агентов
- Жителя Брянской области осудили по статье о реабилитации нацизма
- Конституционный суд Киргизии запретил использовать матроним вместо отчества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru