В Москве задержан 18-летний юноша за попытку поджога призывного пункта

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который, по данным ведомства, предпринял попытку поджечь призывной пункт в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на территории одного из военкоматов. По двнным силовиков, подозреваемому 18 лет.