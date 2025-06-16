В Москве задержан 18-летний юноша за попытку поджога призывного пункта
Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который, по данным ведомства, предпринял попытку поджечь призывной пункт в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.
Инцидент произошел на территории одного из военкоматов. По двнным силовиков, подозреваемому 18 лет.
Он был задержан на месте происшествия сотрудниками вневедомственной охраны. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя.
Подозреваемый передан полиции. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются мотивы его действий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru