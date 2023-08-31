В Москве задержали врио главы ОМВД «Новогиреево»

Следователи задержали временно исполняющего обязанности начальника ОМВД «Новогиреево» Владимира Пюрвеева, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что Пюрвеева задержали по делу о взятке. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Деталей уголовного дела источник не сообщил.

В 2021-2022 годах Пюрвеев возглавлял ОМВД района Западное Дегунино.

В четверг в Москве задержали начальника отделения МВД Басманного района Сергея Андреева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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