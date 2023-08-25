СМИ: генерал Росгвардии Евгений Токаренко попал под следствие
Военное следственное управление Следственного комитета по Западному военному округу возбудило уголовное дело в отношении генерал-майора Росгвардии Евгения Токаренко, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Токаренко обвинили в систематическом получении взяток от подчиненных за продвижение по службе. Материалы уголовного дела содержат 17 эпизодов коррупции.
По данным следствия, генерал получил взяток на сумму 1,4 миллиона рублей. Размер «вознаграждения» составлял от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.
Отмечается, что Токаренко возглавляет дивизию Росгвардии, которая охраняет закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Саров.
Ранее сообщалось, что экс-руководителя управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам заключения по обвинению в покушении на губернатора Андрея Бочарова, передает «Радиоточка НСН».
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