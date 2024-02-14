В Москве задержали студента, угрожавшего устроить теракт в РУДН

Студента третьего курса Российского университета дружбы народов (РУДН) задержали за угрозы устроить теракт в вузе.

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Возбуждено дело по статье Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Известия».

Задержанный угрожал взорвать Аграрно-технологический институт РУДН. О своем намерении он написал в чате курса «Ландшафтные дизайнеры» в социальной сети «ВКонтакте».

В конце января Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил подростка к пяти годам колонии за покушение на теракт. Осужденный являлся сторонником идеологии одной из украинских националистических организаций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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