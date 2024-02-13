В Ленобласти предотвратили подрыв у газораспределительной станции

«Предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как отметили в ФСБ, злоумышленника — иностранца, украинца по национальности — задержали в результате отработки сигнала о подозрительном лице в районе станции. У подозреваемого изъяли пять самодельных взрывных устройств, которые он пытался заложить на объекте.

Правоохранители возбудили уголовное дело о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму против одного из руководителей региона. Ведомство задержало трех граждан РФ, которые намеревались подорвать автомобиль представителя органов власти, пишет «Свободная пресса».

