В Москве задержали с наркотиками чемпиона мира по рукопашному бою

В центре столицы задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Сотрудники полиции остановили Баймасханова на Тестовой улице для проверки документов. Спортсмен находился в такси.

Сообщается, что боец заметно нервничал. У него нашли сверток с наркотическим веществом.

«Выяснилось, что это спортсмен, у которого при себе было 0,3 грамма запрещенных веществ», - заявил собеседник агентства.

Защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа 2 мая избили на выходе из ресторана в центре Москвы. 9 мая спортсмена выписали из больницы, передает «Радиоточка НСН».

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