В Москве задержали разыскиваемого Интерполом британца

По информации газеты, британца задержали при проверке документов на Варшавском шоссе 21 сентября. Правоохранители выяснили, что иностранец проживает в квартире жительницы Москвы на Загородном шоссе.

Издание сообщает, что иностранца подозревают в преступлении, которое связано с угрозой жизни и здоровью человека.

Накануне стало известно, что бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой кондитера Дмитрия Дюрана задержали по подозрению в крупном мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».

