В Москве задержали разыскиваемого Интерполом британца

Столичные полицейские задержали гражданина Великобритании Дина Джона С., который находился в розыске Интерпола за тяжкое преступление, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.

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По информации газеты, британца задержали при проверке документов на Варшавском шоссе 21 сентября. Правоохранители выяснили, что иностранец проживает в квартире жительницы Москвы на Загородном шоссе.

Издание сообщает, что иностранца подозревают в преступлении, которое связано с угрозой жизни и здоровью человека.

Накануне стало известно, что бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой кондитера Дмитрия Дюрана задержали по подозрению в крупном мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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